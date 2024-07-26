26 июля ЕС перечислит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов рф, — Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен отметила, что 1,5 млрд евро средств от замороженных российских активов направят на оборону и восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сегодня Евросоюз передаст Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов россии. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Сегодня мы передаем €1,5 миллиарда средств от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», - написала она.

Ранее сообщалось, что страны G7 к октябрю заключат рамочное соглашение о $50 млрд кредита Украине за счет замороженных активов рф.

Напомним, Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф.

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