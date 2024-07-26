Напередодні відкриття Олімпійських ігор у Франції евакуювали аеропорт через повідомлення про бомбу

Аеропорт Базель-Мюлуз евакуйовано та скасовано авіарейси через повідомлення про замінування.

Франко-швейцарський аеропорт Базель-Мюлуз, розташований на території Франції, був евакуйований після отримання повідомлення про замінування. Про це повідомляє Reuters.

У пресслужбі аеропорту уточнили, що евакуацію провели з міркувань безпеки. «З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати», — йдеться в повідомленні на сайті аеропорту. Додаткову інформацію пообіцяли надати згодом.

Французька поліція підтвердила, що аеропорт був евакуйований і закритий через загрозу замінування. Представник Air France повідомив Reuters, що рейс до Парижа був скасований через попередження про бомбу.

Крім того, в цей же день вандали здійснили серію скоординованих нападів на мережу високошвидкісних поїздів TGV у Франції, що призвело до серйозних збоїв на деяких з найбільш завантажених залізничних ліній країни. Інцидент стався напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

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