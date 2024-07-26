Накануне открытия Олимпийских игр во Франции эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Базель-Мюлуз эвакуирован и отменены авиарейсы из-за сообщения о заминировании.

Франко-швейцарский аэропорт Базель-Мюлуз, расположенный на территории Франции, был эвакуирован после получения сообщения о заминировании. Об этом сообщает Reuters.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что эвакуацию провели из соображений безопасности. «Из соображений безопасности терминал пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Дополнительную информацию пообещали предоставить позже.

Французская полиция подтвердила, что аэропорт был эвакуирован и закрыт из-за угрозы заминирования. Представитель Air France сообщил Reuters, что рейс в Париж был отменен из-за предупреждения о бомбе.

Кроме того, в этот же день вандалы совершили серию скоординированных нападений на сеть высокоскоростных поездов TGV во Франции, что привело к серьезным сбоям на некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны. Инцидент произошел накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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