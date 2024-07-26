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В ТЦК в Одесской области мужчина отрубил себе палец топором, чтобы избежать медкомиссии

15:08, 26 июля 2024
Однако, согласно Расписанию болезней, отсутствие пальца не является основанием для признания лица непригодным.
В ТЦК в Одесской области мужчина отрубил себе палец топором, чтобы избежать медкомиссии
Фото иллюстративное
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В территориальном центре комплектования и социальной поддержки Белгород-Днестровского района Одесской области военнообязанный отрубил себе палец пожарным топором, сообщает «Думская».

По информации источников, мужчина прибегнул к крайним мерам, чтобы избежать прохождения медицинской комиссии. Он использовал пожарный топор для самоповреждения, что привело к ампутации пальца.

Пострадавшего немедленно госпитализировали.

Напомним, согласно Расписанию болезней, отсутствие пальца не является основанием для признания лица непригодным, как и незначительная умственная отсталость.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.

Отметим, что 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

Согласно новым изменениям, при определении «пригодности» или «непригодности» военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

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