У ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець сокирою, щоб уникнути медкомісії

Проте, відповідно до Розкладу хвороб, відсутність пальця не є підставою для визнання особи непридатною.

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У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району Одеської області військовозобов’язаний відрубав собі палець пожежною сокирою, повідомляє «Думська».

За інформацією джерел, чоловік вдався до крайніх заходів, щоб уникнути проходження медичної комісії. Він використав пожежну сокиру для самопошкодження, що призвело до ампутації пальця.

Постраждалого негайно госпіталізували.

Нагадаємо, відповідно до Розкладу хвороб, відсутність пальця не є підставою для визнання особи непридатною, як і незначна розумова відсталість.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявляла директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

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