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Українські біженці в Польщі отримають нову грошову допомогу

17:03, 30 липня 2024
Польща впроваджує нову грошову допомогу для українських біженців з дітьми з жовтня 2024 року.
Українські біженці в Польщі отримають нову грошову допомогу
Джерело фото: depositphotos
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З жовтня 2024 року українським біженцям у Польщі стане доступна нова форма грошової допомоги для підтримки родин із дітьми. Програма "Aktywny rodzic" забезпечить три види фінансової підтримки, повідомляє Inpoland.net.pl.

Програма передбачає допомогу в трьох категоріях:

  • Aktywni rodzice w pracy — для працюючих батьків.
  • Aktywnie w domu — для тих, хто виховує дитину вдома.
  • Aktywnie w żłobku — на послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Доступ до допомоги матимуть українці, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Щоб претендувати на допомогу, заявники повинні відповідати наступним умовам:

  • Мати статус UKR (громадянина України) для себе та дитини.
  • Перебувати на території Польщі безперервно протягом 365 днів на момент подання заяви.

В рамках програми "aktywnie w żłobku" українці зможуть отримати фінансову підтримку для:

  • Оплати ясел.
  • Оплати дитячих клубів.
  • Оплати денної няні.

Допомога надаватиметься до трьох років. У випадку труднощів з дошкільною освітою, виплати триватимуть до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.

Розмір допомоги складе:

  • 1,5 тис. злотих щомісяця на одну дитину.
  • 1,9 тис. злотих щомісяця на дитину з інвалідністю.

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