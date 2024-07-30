Українські біженці в Польщі отримають нову грошову допомогу

З жовтня 2024 року українським біженцям у Польщі стане доступна нова форма грошової допомоги для підтримки родин із дітьми. Програма "Aktywny rodzic" забезпечить три види фінансової підтримки, повідомляє Inpoland.net.pl.
Програма передбачає допомогу в трьох категоріях:
Доступ до допомоги матимуть українці, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Щоб претендувати на допомогу, заявники повинні відповідати наступним умовам:
В рамках програми "aktywnie w żłobku" українці зможуть отримати фінансову підтримку для:
Допомога надаватиметься до трьох років. У випадку труднощів з дошкільною освітою, виплати триватимуть до завершення навчального року, коли дитині виповниться чотири роки.
Розмір допомоги складе:
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