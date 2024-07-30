У МОЗ попередили про фейк та спростували інформацію про поширення гарячки Денге в Україні

Українців попередили про фейк, який поширюють в телеграм каналах.

Ілюстраційне зображення: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash

Міністерство охорони здоровʼя спростувало інформацію про поширення гарячки Денге в Україні.

«У мережі шириться дезінформація про розповсюдження гарячки Денге в Україні. Фактчекери VoxCheck вивчили фейк, який поширює ворог в телеграм каналах. Як виявилось, вони перекрутили слова української лікарки-інфекціоністки, яка в особистому блозі розказала про симптоми гарячки Денге», - сказано у повідомленні.

Як зазначається у розʼясненні, основною загрозою поширення гарячки Денге в Європі є комарі aedes albopictus — «тигрові комарі». За даними ВООЗ, Денге, раніше типова для регіонів Африки та Азії, зараз поширюється і на інші території.

Станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 млн випадків з початку року. «України серед цих країн не має», - наголосили у МОЗ.

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