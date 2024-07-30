В Минздраве предупредили о фейке и опровергли информацию о распространении лихорадки Денге в Украине

Украинцев предупредили о фейке, который распространяют в телеграммах каналах.

Иллюстрационное изображение: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash

Министерство здравоохранения опровергло информацию о распространении лихорадки Денге в Украине.

«В сети распространяется дезинформация о распространении лихорадки Денге в Украине. Фактчекеры VoxCheck изучили фейк, который распространяет враг в телеграм каналах. Как оказалось, они извратили слова украинской врача-инфекционистки, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге», - сказано в сообщении.

Как отмечается в разъяснении, основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе есть комары aedes albopictus — «тигровые комары». По данным ВОЗ, Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, в настоящее время распространяется и на другие территории.

По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более чем 10 млн случаев с начала года. «Украины среди этих стран нет», - подчеркнули в Минздраве.

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