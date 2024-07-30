Украинские беженцы в Польше получат новую денежную помощь

Польша внедряет новую денежную помощь для украинских беженцев с детьми с октября 2024 года.

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С октября 2024 года украинским беженцам в Польше станет доступна новая форма денежной помощи для поддержки семей с детьми. Программа «Aktywny rodzic» обеспечит три вида финансовой поддержки, сообщает Inpoland.net.pl.

Программа предусматривает помощь в трех категориях:

- Aktywni rodzice w pracy - для работающих родителей.

- Aktywnie w domu - для тех, кто воспитывает ребенка дома.

- Aktywnie w żłobku - на услуги по уходу за ребенком до трех лет.

Доступ к помощи будут иметь украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года. Чтобы претендовать на помощь, заявители должны соответствовать следующим условиям:

- Иметь статус UKR (гражданина Украины) для себя и ребенка.

- Находиться на территории Польши непрерывно в течение 365 дней на момент подачи заявления.

В рамках программы «aktywnie w żłobku» украинцы смогут получить финансовую поддержку для:

- Оплаты яслей.

- Оплаты детских клубов.

- Оплаты дневной няни.

Помощь будет предоставляться до трех лет. В случае трудностей с дошкольным образованием, выплаты будут продолжаться до завершения учебного года, когда ребенку исполнится четыре года.

Размер пособия составит:

- 1,5 тыс. злотых ежемесячно на одного ребенка.

- 1,9 тыс. злотых ежемесячно на ребенка с инвалидностью.

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