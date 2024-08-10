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Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет класу «повітря-повітря» на $860 млн

14:42, 10 серпня 2024
Польща підписала угоду з США на постачання ракет AIM-120C AMRAAM на $860 мільйонів.
Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет класу «повітря-повітря» на $860 млн
Джерело фото: Air Force Technology
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Польща підписала угоду з урядом США на постачання кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM на загальну суму приблизно 860 мільйонів доларів. Як повідомляє DW, ці ракети класу «повітря-повітря» будуть постачатися з 2029 по 2033 рік та оснащуватимуть літаки польської армії.

Польське агентство з озброєння уточнило, що точна кількість ракет не розголошується. Ракети будуть використовуватися бойовими літаками, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Польщі.

Згідно з інформацією польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон також планують підписати угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache на суму понад 9 мільярдів доларів. Ці вертольоти мають замінити застарілий вертолітний парк радянських часів.

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