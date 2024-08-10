Польша заключила соглашение с США на закупку ракет класса «воздух-воздух» на $860 млн

Польша подписала соглашение с США на поставку ракет AIM-120C AMRAAM на $860 миллионов.

Источник фото: Air Force Technology

Польша подписала соглашение с правительством США на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C AMRAAM на общую сумму примерно 860 миллионов долларов. Как сообщает DW, эти ракеты класса «воздух-воздух» будут поставляться с 2029 по 2033 год и оснащать самолеты польской армии.

Польское агентство по вооружению уточнило, что точное количество ракет не разглашается. Ракеты будут использоваться боевыми самолетами, находящимися на вооружении Военно-воздушных сил Польши.

Согласно информации польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон также планируют подписать соглашение о закупке 96 боевых вертолетов Apache на сумму более 9 миллиардов долларов. Эти вертолеты должны заменить устаревший вертолетный парк советских времен.

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