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Норвегия изменила соцвыплаты для украинских беженцев: что нужно знать

16:01, 10 августа 2024
В 2024 году Норвегия продолжает принимать украинцев, однако страна утвердила более жесткие правила для беженцев.
Норвегия изменила соцвыплаты для украинских беженцев: что нужно знать
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С 15 июля в Норвегии вступили в силу новые правила регистрации украинских беженцев. Об этом сообщает Visit Ukraine.

Теперь подать заявление на защиту можно в Национальном центре для регистрации в Роде или в Регистрационном центре Гардермуэн (Gardermoen registreringssenter), расположенном возле аэропорта Осло.

Это правило распространяется как на украинцев, нуждающихся в бесплатном жилье, так и на тех, кто проживает в частном доме и не нуждается в центре приема беженцев. Регистрационные пункты в Киркенесе, Тронхейме, Бергене, Ярене и Торпе больше не работают.

В 2024 году украинские беженцы в Норвегии могут рассчитывать на 520 евро (23 746 грн) в месяц, но для этого они должны проживать в центрах приема беженцев и зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

Правительство также стимулирует возвращение домой, выплачивая 1500 евро (67207 грн) тем, кто решит вернуться. Эти изменения направлены на контроль иммиграции и интеграции украинских беженцев. По словам министра Тонье Бренна, количество беженцев из Украины в 2024 году уменьшилось на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Что изменится в выплатах для украинских беженцев:

  • 2024 в Норвегии нельзя получить временное альтернативное жилье;
  • Украинцы, желающие получать выплаты и поддержку государства, должны проживать в центрах приема беженцев, а не в частном жилье.
  • Норвежское правительство не покрывает расходы, связанные с домашними животными, прибывающими в центры беженцев;
  • Для получения единовременной финансовой помощи в размере 8200 евро (367 401 грн) нужно прожить в Норвегии более года;
  • Для получения временного убежища и помощи необходимо зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

Также после оформления временной защиты украинцы могут получить разрешение на трудоустройство. Самая большая база вакансий собрана на портале Arbeidsplassen. Если человек работает в Норвегии, то он автоматически становится членом Норвежской национальной страховой системы с первого дня работы. Как член Норвежской национальной страховой системы, NAV отвечает за права на семейные выплаты, пенсию, состояние здоровья и многое другое.

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