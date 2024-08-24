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Племінник Кеннеді знявся з виборів у ключових штатах та оголосив про свою підтримку Трампа

12:18, 24 серпня 2024
Кеннеді заявив, що прибере своє ім’я з бюлетенів у 10 штатах, результати в яких грають ключову роль, проте залишиться кандидатом в інших.
Племінник Кеннеді знявся з виборів у ключових штатах та оголосив про свою підтримку Трампа
Джерело фото: REUTERS/Go Nakamura
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Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший офіційно оголосив про зняття своєї кандидатури у ключових штатах та висловив підтримку республіканцю Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters.

Через кілька годин після оголошення цієї новини на пресконференції Кеннеді приєднався до Трампа на передвиборчому заході в Арізоні.

Кеннеді заявив, що прибере своє ім’я з бюлетенів у 10 штатах, результати в яких грають ключову роль, проте залишиться кандидатом в інших.

У разі перемоги Трамп пообіцяв створити президентську комісію щодо спроб замахів та оприлюднити документи, пов’язані з вбивством президента Джона Кеннеді у 1963 році. 

70-річний Кеннеді раніше заявив на пресконференції, що він зустрічався з Трампом і його помічниками кілька разів, і вони поділяють погляди щодо таких питань, як безпека кордонів, свобода слова і «припинення воєн», хоча між ними і залишаються розбіжності в багатьох інших питаннях.

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