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Племянник Кеннеди снялся с выборов в ключевых штатах и ​​объявил о своей поддержке Трампа

12:18, 24 августа 2024
Кеннеди заявил, что уберет свое имя из бюллетеней в 10 штатах, результаты в которых играют ключевую роль, однако останется кандидатом в других.
Племянник Кеннеди снялся с выборов в ключевых штатах и ​​объявил о своей поддержке Трампа
Источник фото: REUTERS/Go Nakamura
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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально объявил о снятии своей кандидатуры в ключевых штатах и ​​выразил поддержку республиканцу Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Через несколько часов после объявления этой новости на пресс-конференции Кеннеди присоединился к Трампу на предвыборном мероприятии в Аризоне.

Кеннеди заявил, что уберет свое имя из бюллетеней в 10 штатах, результаты в которых играют ключевую роль, однако останется кандидатом в других.

В случае победы Трамп пообещал создать президентскую комиссию относительно попыток покушений и обнародовать документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году.

70-летний Кеннеди ранее заявил на пресс-конференции, что он встречался с Трампом и его помощниками несколько раз, и они разделяют взгляды по таким вопросам, как безопасность границ, свобода слова и «прекращение войн», хотя между ними и остаются разногласия по многим другим вопросам.

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