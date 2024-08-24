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На музыкальном фестивале в Германии неизвестный напал с ножом – есть погибшие

10:42, 24 августа 2024
Отмечается, что нападавший нападал с ножом на людей на центральной площади города.
На музыкальном фестивале в Германии неизвестный напал с ножом – есть погибшие
Источник фото: baden-wuerttemberg.de
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На музыкальном фестивале в Германии неизвестный убил трех человек и ранил по меньшей мере еще пятерых. Об этом, по информации правоохранителей, пишет АР.

«Нападающий с ножом убил трех человек и тяжело ранил еще по меньшей мере пятерых на фестивале в городе Солинген на западе Германии», - говорится в материале.

Отмечается, что нападавший нападал с ножом на людей на центральной площади города.

«В полиции заявили, что злоумышленник скрылся и о нем очень мало информации», - пишет АР.

«Никто не знает, почему произошло нападение», - сказал министр внутренних дел региона Герберт Реуль.

Полиция перекрыла движение по нескольким улицам города и подняла в небо поисковый вертолет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава МВД Германии Нэнси Фезер планирует на законодательном уровне ввести более жесткие ограничения на длину ножей, то есть холодного оружия, которые можно иметь с собой в публичном пространстве.

Глава МВД Германии планирует предложить соответствующие изменения в закон уже в ближайшее время. Особый акцент будет сделан на безопасность в общественном транспорте и на вокзалах, потому что по статистике именно там чаще всего идут в ход ножи.

В Германии уже действует запрет на покупку и владение определенными ножами, в частности, на так называемые ножи-бабочки. За нарушение запрета предусмотрено наказание – лишение свободы сроком до 3 лет. Раскладные ножи с лезвием, которые открываются одной рукой, и ножи с длиной лезвия более 12 сантиметров нельзя выносить за пределы собственного дома, исключение сделано для приобретенных в магазине кухонных ножей, которые перевозятся в упаковке.

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