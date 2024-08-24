Практика судів
  1. У світі

На музичному фестивалі у Німеччині невідомий напав з ножем – є загиблі

10:42, 24 серпня 2024
Зазначається, що нападник нападав із ножем на людей на центральній площі міста.
На музичному фестивалі у Німеччині невідомий напав з ножем – є загиблі
Джерело фото: baden-wuerttemberg.de
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На музичному фестивалі в Німеччині невідома особа вбила трьох людей й поранила щонайменше ще пʼятьох. Про це за інформацією правоохоронців пише АР.

«Нападник із ножем вбив трьох людей й важко поранив ще щонайменше пʼятьох на фестивалі в місті Солінген на заході Німеччині», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що нападник нападав із ножем на людей на центральній площі міста.

«У поліції заявили, що зловмисник втік й про нього є дуже мало інформації», - пише АР.

«Ніхто не знає, чому стався напад», - сказав міністр внутрішніх справ регіону Герберт Реуль.

Поліція перекрила рух кількома вулицями міста й підняла у небо пошуковий гелікоптер.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава МВС Німеччини Ненсі Фезер планує на законодавчому рівні запровадити жорсткіші обмеження на довжину ножів, тобто, холодної зброї, які можна мати з собою в публічному просторі.

Глава МВС Німеччини планує запропонувати відповідні зміни до закону вже найближчим часом. Особливий акцент буде зроблено на безпеку у громадському транспорті і на вокзалах, бо за статистикою, саме там найчастіше ідуть у хід ножі.

У Німеччині вже діє заборона на купівлю та володіння певними ножами, зокрема, на так звані ножі-метелики. За порушення заборони передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 3 років. Розкладні ножі з лезом, які відкриваються одною рукою, та ножі з довжиною леза понад 12 сантиметрів не можна виносити за межі власного дому, виняток зроблено для придбаних у магазині кухонних ножів, які перевозяться в упаковці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін визначив порядок отримання паспортів за кордоном чоловіками, стосовно яких відсутні дані в Реєстрі «Оберіг»

Прийняти документи у чоловіка 18-25 років паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає, а ось видати паспорт – ні.

«Один спір – один процес» як головна вимога ефективного судочинства – позиція Верховного Суду у справі про пенсію військовослужбовця за вислугу років

Верховний Суд звернув увагу на те, що ефективне судочинство, особливо у спорах стосовно соціального захисту, передбачає застосування принципу «один спір – один процес».

Держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до Реєстру «Оберіг»

За допомогою різних реєстрів буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Реєстру «Оберіг», і які підлягають постановці на військовий облік.

Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

У ВАКС повідомили, що проведення нового конкурсу на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду є реальною перспективою.

Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду