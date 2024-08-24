На музичному фестивалі у Німеччині невідомий напав з ножем – є загиблі

Зазначається, що нападник нападав із ножем на людей на центральній площі міста.

Джерело фото: baden-wuerttemberg.de

На музичному фестивалі в Німеччині невідома особа вбила трьох людей й поранила щонайменше ще пʼятьох. Про це за інформацією правоохоронців пише АР.

«Нападник із ножем вбив трьох людей й важко поранив ще щонайменше пʼятьох на фестивалі в місті Солінген на заході Німеччині», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що нападник нападав із ножем на людей на центральній площі міста.

«У поліції заявили, що зловмисник втік й про нього є дуже мало інформації», - пише АР.

«Ніхто не знає, чому стався напад», - сказав міністр внутрішніх справ регіону Герберт Реуль.

Поліція перекрила рух кількома вулицями міста й підняла у небо пошуковий гелікоптер.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава МВС Німеччини Ненсі Фезер планує на законодавчому рівні запровадити жорсткіші обмеження на довжину ножів, тобто, холодної зброї, які можна мати з собою в публічному просторі.

Глава МВС Німеччини планує запропонувати відповідні зміни до закону вже найближчим часом. Особливий акцент буде зроблено на безпеку у громадському транспорті і на вокзалах, бо за статистикою, саме там найчастіше ідуть у хід ножі.

У Німеччині вже діє заборона на купівлю та володіння певними ножами, зокрема, на так звані ножі-метелики. За порушення заборони передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 3 років. Розкладні ножі з лезом, які відкриваються одною рукою, та ножі з довжиною леза понад 12 сантиметрів не можна виносити за межі власного дому, виняток зроблено для придбаних у магазині кухонних ножів, які перевозяться в упаковці.

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