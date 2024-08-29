У Франції з 2025 року учнів зобов’яжуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи

«Цифрова перерва» розпочнеться у майже 200 школах з початку навчального року.

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У Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи. Як пише Le Point, про це оголосила міністерка освіти Ніколь Беллубе.

Експериментування цієї «цифрової перерви» розпочнеться у майже 200 школах з початку навчального року, а з січня 2025 року цю «цифрову перерву» мають масштабувати, пояснила міністерка.

Ніколь Беллубе пояснює, що вона прийняла таке рішення після експертного звіту про вплив екранів на молодих людей, підготовленого на замовлення президента Емманюеля Макрона і представленого 30 квітня.

Комісія рекомендувала заборонити доступ до мобільних телефонів дітям до 11 років.

Заборона на використання мобільних телефонів діє з 2018 року, але вона діє «в межах закладу», де «мобільні телефони учнів повинні бути вимкнені та прибрані».

Наразі кожен навчальний заклад самостійно визначає практичні заходи для забезпечення дотримання вимог заборони.

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