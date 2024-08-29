Во Франции с 2025 года учеников обяжут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу

«Цифровой перерыв» начнется в почти 200 школах с начала 2024 учебного года.

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Во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу. Как пишет Le Point, об этом объявила министер образования Николь Беллубе.

Экспериментирование этого «цифрового перерыва» начнется в почти 200 школах с начала учебного года, а с января 2025 года этот «цифровой перерыв» должны масштабировать, пояснила министр.

Николь Беллубе объясняет, что она приняла такое решение после экспертного отчета о влиянии экранов на молодых людей, подготовленного по заказу президента Эмманюэля Макрона и представленного 30 апреля.

Комиссия рекомендовала запретить доступ к мобильным телефонам детям до 11 лет.

Запрет на использование мобильных телефонов действует с 2018 года, но он действует «в пределах заведения», где «мобильные телефоны учащихся должны быть выключены и убраны».

В настоящее время каждое учебное заведение самостоятельно определяет практические меры для обеспечения соблюдения требований запрета.

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