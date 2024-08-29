Комитет Рады поддержал освобождение кэшбека от налога на доходы физических лиц

Парламенту рекомендовали принять в первом чтении законопроект об освобождении кэшбека от налога на доходы физических лиц.

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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал законопроект о налогообложении кэшбека в рамках экономической платформы «Сделано в Украине». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что Комитет рекомендовал парламенту принять за основу проект Закона 11400 «О внесении изменений в подраздел 1 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины по налогообложению государственной денежной помощи (кэшбэку) в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине».

Законопроектом предлагается установить, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбеку) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» на условиях, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Напомним, со 2 сентября начнет работать Национальный кэшбек через Дію. Соответствующее постановление об экспериментальном проекте о предоставлении государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» опубликовал Кабмин. Проект продлится до 31 декабря 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для участия в проекте покупатель должен предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона «О банках и банковской деятельности» по банковской тайне, согласие на передачу информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов в информационную систему для предоставления электронной публичной услуги «Кешбек «Сделано в Украине» по форме, определенной уполномоченным банком.

Добавим, Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека.

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