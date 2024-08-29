Комітет Ради підтримав звільнення кешбеку від податку на доходи фізичних осіб

Парламенту рекомендували прийняти у першому читанні законопроект про звільнення кешбеку від податку на доходи фізичних осіб.

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав законопроект щодо оподаткування кешбеку в межах економічної платформи «Зроблено в Україні». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що Комітет рекомендував парламенту прийняти за основу проект Закону 11400 «Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

Законопроектом пропонується встановити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, з 2 вересня почне працювати Національний кешбек через Дію. Відповідну постанову про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» опублікував Кабмін. Проект буде тривати до 31 грудня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для участі в проекті покупець повинен надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону "Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків до інформаційної системи для надання електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні» за формою, визначеною уповноваженим банком.

Додамо, Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку.

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