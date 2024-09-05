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На територію Білорусі залетіли російські шахеди, там піднімали винищувачі, відео

08:12, 5 вересня 2024
Дрони уже не раз літали над Білоруссю, однак вперше їх почали збивати там лише наприкінці серпня.
На територію Білорусі залетіли російські шахеди, там піднімали винищувачі, відео
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Російські шахеди, які країна-агресор запустила по території України, залетіли у повітряний простір Білорусі. Країна застосувала винищувач для збиття безпілотника. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Моніторингові пабліки вказують, що близько 01:08 на територію Білорусі зайшли два шахеди: вони залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України та рухались в напрямку Гомеля.

Згодом з аеродрому «Барановичі» підняли черговий винищувач. Стало відомо, що в Гостомельському районі збивають шахеди.

«Два звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі», - йдеться у повідомленні.

Близько 3 години ночі на територію Білорусі залетів ще один шахед. Він рухався у напрямку міста Хойники. За даними «Гаюна», по ньому працював винищувач.

Дрони уже не раз літали над Білоруссю. Це почалося з липня 2024 року. Однак вперше їх почали збивати у Білорусі лише наприкінці серпня.

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