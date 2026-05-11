Хто має надавати військово-облікові документи при прийнятті на роботу — відповідь Держпраці

У Держпраці нагадали, що військово-обліковий документ зобов’язані подавати всі призовники, військовозобов'язані та резервісти.

При укладенні трудового договору громадяни зобов’язані подати, зокрема відповідний військово-обліковий документ. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

«Роботодавці зобов’язані перевіряти у громадян України під час прийняття на роботу наявність військово-облікового документа. Приймання на роботу здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки», - додали у Держпраці.

