Кто должен предоставлять военно-учетные документы при приеме на работу — ответ Гоструда

В Гоструда напомнили, что военно-учетный документ обязаны подавать все призывники, военнообязанные и резервисты.

При заключении трудового договора граждане обязаны предоставить, в частности, соответствующий военно-учетный документ. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

«Работодатели обязаны проверять у граждан Украины при приеме на работу наличие военно-учетного документа. Прием на работу осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — добавили в Гоструда.

