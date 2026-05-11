  1. В Украине

Кто должен предоставлять военно-учетные документы при приеме на работу — ответ Гоструда

21:26, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Гоструда напомнили, что военно-учетный документ обязаны подавать все призывники, военнообязанные и резервисты.
Кто должен предоставлять военно-учетные документы при приеме на работу — ответ Гоструда
Фото: kadrovik.isu.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При заключении трудового договора граждане обязаны предоставить, в частности, соответствующий военно-учетный документ. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Военно-учетный документ обязаны подавать все призывники, военнообязанные и резервисты.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

«Работодатели обязаны проверять у граждан Украины при приеме на работу наличие военно-учетного документа. Прием на работу осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — добавили в Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]