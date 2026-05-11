  1. В Україні

Санкції проти РФ за викрадення українських дітей мають посилюватися — Зеленський нагадав про ордер на арешт Путіна

20:55, 11 травня 2026
Президент закликав міжнародну спільноту не послаблювати тиск на Росію та заявив, що злочини проти українських дітей мають отримати глобальну відповідь.
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не послаблювати тиск на Росію через масове викрадення українських дітей та заявив про необхідність глобальної відповіді на такі злочини. Про це Глава держави сказав у зверненні до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна та інших причетних до незаконної депортації українських дітей.

«Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про нові санкції проти осіб, причетних до викрадення дітей та спроб «нормалізувати» ці дії.

«І тиск на Росію не можна послаблювати. Санкції працюють. І світ має силу. Будь ласка, використовуйте її правильно», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, коаліція за повернення українських дітей уже об’єднала майже 50 країн — від держав Європи до США, Канади, Аргентини та Японії. Нині до ініціативи офіційно приєдналися Швейцарія та Кіпр.

Президент подякував Євросоюзу та всім державам-учасницям коаліції за підтримку українських дітей, яких викрала Росія.

«Практично щомісяця ми бачимо результати. Діти повертаються додому. Але тих, кого ще треба повернути, набагато більше», — сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота має фіксувати місцеперебування викрадених дітей, відстежувати весь ланцюг їхнього незаконного переміщення та допомагати їм повернутися до нормального життя разом із родинами.

Також Президент підкреслив, що злочини проти дітей не можна розглядати як локальну чи регіональну проблему.

«Якщо країна скоює такі злочини проти дітей, це означає, що вона здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу», — заявив Глава держави.

Як відомо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей, що є воєнним злочином. Це означає, що Путін може бути заарештований у країнах, що ратифікували Римський статут. 

Стрічка новин

