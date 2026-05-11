  1. В Украине

Санкции против РФ за похищение украинских детей должны усиливаться — Зеленский напомнил об ордере на арест Путина

20:55, 11 мая 2026
Президент призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию и заявил, что преступления против украинских детей должны получить глобальный ответ.
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию из-за массового похищения украинских детей и заявил о необходимости глобального ответа на такие преступления. Об этом глава государства сказал в обращении к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Президент напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и других причастных к незаконной депортации украинских детей.

«Это глобальное дело, и за это должны быть глобальные последствия. Каждый, кто совершает преступления против детей, должен по-настоящему почувствовать, что это неправильно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о новых санкциях против лиц, причастных к похищению детей и попыткам «нормализовать» эти действия.

«И давление на Россию нельзя ослаблять. Санкции работают. И мир имеет силу. Пожалуйста, используйте ее правильно», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, коалиция по возвращению украинских детей уже объединила почти 50 стран — от государств Европы до США, Канады, Аргентины и Японии. Сейчас к инициативе официально присоединились Швейцария и Кипр.

Президент поблагодарил Евросоюз и все государства-участники коалиции за поддержку украинских детей, которых похитила Россия.

«Практически каждый месяц мы видим результаты. Дети возвращаются домой. Но тех, кого еще нужно вернуть, намного больше», — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно фиксировать местонахождение похищенных детей, отслеживать всю цепочку их незаконного перемещения и помогать им вернуться к нормальной жизни вместе с семьями.

Также Президент подчеркнул, что преступления против детей нельзя рассматривать как локальную или региональную проблему.

«Если страна совершает такие преступления против детей, это означает, что она способна на любые преступления. И именно поэтому этот вызов требует ответа всего мира», — заявил Глава государства.

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей, что является военным преступлением. Это означает, что Путин может быть арестован в странах, ратифицировавших Римский статут.

