28-річна жінка два тижні ходила до школи під виглядом учениці — її викрив один пост у Facebook

21:42, 11 травня 2026
Жінка отримала фальшиве учнівське посвідчення та відвідувала уроки під вигаданим ім’ям.
У США правоохоронці затримали 28-річну Кейсі Клаассен, яка майже два тижні жила життям старшокласниці. Вона мала вигадане ім’я, вигадану біографію та шкільне посвідчення. Жінка продумала майже все, окрім того, щоб зробити свій профіль у Facebook приватним, пише APnews.

Минулого місяця Клаассен прийшла до школи Westchester Square Academy у Бронксі та записалася як Шамара Рашад — 16-річна дівчина, яка нібито переїхала до Нью-Йорка з Огайо разом із сестрою.

Вона відвідувала заняття, отримала шкільне посвідчення з фальшивими ім’ям та віком і підтримувала легенду доти, доки директор школи Marques Rich не почав перевірку.

Невдовзі він знайшов її сторінку у Facebook. У профілі була вказана справжня дата народження — 29 липня 1997 року, а також фотографії, де жінка тримала немовля, і щонайменше один допис, у якому вона згадувала, що має доньку.

Коли директор поставив їй запитання, Клаассен продовжувала наполягати, що вона — Шамара Рашад. Однак після того, як їй показали скриншот її ж профілю, жінка була змушена зізнатися.

Як зазначено у кримінальній справі, на схему її нібито вмовила подруга, аби вона могла отримувати державну допомогу від міста.

Поліція вважає, що мотивом могла бути афера із соціальними виплатами, хоча подробиць правоохоронці поки не розкривають.

Клаассен заарештували 27 квітня. Їй висунули обвинувачення у кримінальному самозванстві, незаконному проникненні та створенні загрози добробуту дитини. Після арешту її відпустили. Жінка не визнала провину та має знову з’явитися до суду 15 червня.

У департаменті освіти Нью-Йорка наголосили, що шахрайство під час зарахування до школи є «серйозним злочином, який підриває цінності державних шкіл Нью-Йорка». Там також додали, що поліція Нью-Йорка активно розслідує справу та вживатиме відповідних правових заходів.

