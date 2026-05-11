28-летняя женщина две недели ходила в школу под видом ученицы — ее разоблачил один пост в Facebook

Женщина получила фальшивое ученическое удостоверение и посещала уроки под вымышленным именем.

В США правоохранители задержали 28-летнюю Кейси Клаассен, которая почти две недели жила жизнью старшеклассницы. У нее были вымышленное имя, вымышленная биография и школьное удостоверение. Женщина продумала почти все, кроме того, чтобы сделать свой профиль в Facebook приватным, пишет APnews.

В прошлом месяце Клаассен пришла в школу Westchester Square Academy в Бронксе и записалась как Шамара Рашад — 16-летняя девушка, которая якобы переехала в Нью-Йорк из Огайо вместе с сестрой.

Она посещала занятия, получила школьное удостоверение с фальшивыми именем и возрастом и поддерживала легенду до тех пор, пока директор школы Marques Rich не начал проверку.

Вскоре он нашел ее страницу в Facebook. В профиле была указана настоящая дата рождения — 29 июля 1997 года, а также фотографии, где женщина держала младенца, и как минимум один пост, в котором она упоминала, что у нее есть дочь.

Когда директор задал ей вопросы, Клаассен продолжала настаивать, что она — Шамара Рашад. Однако после того, как ей показали скриншот ее же профиля, женщина была вынуждена признаться.

Как указано в уголовном деле, на схему ее якобы уговорила подруга, чтобы она могла получать государственную помощь от города.

Полиция считает, что мотивом могла быть афера с социальными выплатами, хотя подробности правоохранители пока не раскрывают.

Клаассен арестовали 27 апреля. Ей предъявили обвинения в уголовном самозванстве, незаконном проникновении и создании угрозы благополучию ребенка. После ареста ее отпустили. Женщина не признала вину и должна снова явиться в суд 15 июня.

В департаменте образования Нью-Йорка подчеркнули, что мошенничество при зачислении в школу является «серьезным преступлением, которое подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка». Там также добавили, что полиция Нью-Йорка активно расследует дело и будет принимать соответствующие правовые меры.

