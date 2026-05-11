  1. В мире

28-летняя женщина две недели ходила в школу под видом ученицы — ее разоблачил один пост в Facebook

21:42, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина получила фальшивое ученическое удостоверение и посещала уроки под вымышленным именем.
28-летняя женщина две недели ходила в школу под видом ученицы — ее разоблачил один пост в Facebook
Фото: AdobeStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США правоохранители задержали 28-летнюю Кейси Клаассен, которая почти две недели жила жизнью старшеклассницы. У нее были вымышленное имя, вымышленная биография и школьное удостоверение. Женщина продумала почти все, кроме того, чтобы сделать свой профиль в Facebook приватным, пишет APnews.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В прошлом месяце Клаассен пришла в школу Westchester Square Academy в Бронксе и записалась как Шамара Рашад — 16-летняя девушка, которая якобы переехала в Нью-Йорк из Огайо вместе с сестрой.

Она посещала занятия, получила школьное удостоверение с фальшивыми именем и возрастом и поддерживала легенду до тех пор, пока директор школы Marques Rich не начал проверку.

Вскоре он нашел ее страницу в Facebook. В профиле была указана настоящая дата рождения — 29 июля 1997 года, а также фотографии, где женщина держала младенца, и как минимум один пост, в котором она упоминала, что у нее есть дочь.

Когда директор задал ей вопросы, Клаассен продолжала настаивать, что она — Шамара Рашад. Однако после того, как ей показали скриншот ее же профиля, женщина была вынуждена признаться.

Как указано в уголовном деле, на схему ее якобы уговорила подруга, чтобы она могла получать государственную помощь от города.

Полиция считает, что мотивом могла быть афера с социальными выплатами, хотя подробности правоохранители пока не раскрывают.

Клаассен арестовали 27 апреля. Ей предъявили обвинения в уголовном самозванстве, незаконном проникновении и создании угрозы благополучию ребенка. После ареста ее отпустили. Женщина не признала вину и должна снова явиться в суд 15 июня.

В департаменте образования Нью-Йорка подчеркнули, что мошенничество при зачислении в школу является «серьезным преступлением, которое подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка». Там также добавили, что полиция Нью-Йорка активно расследует дело и будет принимать соответствующие правовые меры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США школа

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]