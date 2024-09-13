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У німецькому Дрездені секцію мосту, що обвалилася, «добили» вибухівкою

15:52, 13 вересня 2024
Подивитися на видовище з набережної зійшлися десятки містян.
У німецькому Дрездені секцію мосту, що обвалилася, «добили» вибухівкою
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У німецькому Дрездені провели демонтаж 100-метрової секції мосту Кароли через Ельбу, яка обвалилася напередодні. Про це повідомляє T-Online.

Демонтаж провели 13 вересня з використанням вибухівки та спецтехніки, встановивши 100-метровий периметр безпеки.

Подивитися на видовище з набережної зійшлися десятки містян.

Повідомляється, що конструкцію розібрали на менші фрагменти, які можна буде вивозити окремо.

Нагадаємо, у центрі німецького міста Дрезден рано-вранці обвалилася частина мосту Кароли.

Міст Кароли є одним з найважливіших мостів Дрездена. Конструкція була побудована в 1967-1971 роках. Це один із чотирьох мостів, які перетинають Ельбу в центрі міста.

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