На Одещині затримали ще чотирьох поплічників рф, які палили авто військових

Серед затриманих було троє неповнолітніх.

Правоохоронці затримали ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали на Одещині. Під «прицілом» ворога були службові мікроавтобуси та позашляховики Сил оборони, передає Служба безпеки України.

Як зазначають у спецслужбі, до вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх. Усі вони шукали «легкого заробітку» в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф.

Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні «цілі», а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

«Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли «відеозвіт» представникам російських спецслужб.

За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів», - повідомили у СБУ.

Зловмисників затримали «по гарячих слідах» у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

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