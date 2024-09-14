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На Одещині затримали ще чотирьох поплічників рф, які палили авто військових

07:18, 14 вересня 2024
Серед затриманих було троє неповнолітніх.
На Одещині затримали ще чотирьох поплічників рф, які палили авто військових
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Правоохоронці затримали ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали на Одещині. Під «прицілом» ворога були службові мікроавтобуси та позашляховики Сил оборони, передає Служба безпеки України.

Як зазначають у спецслужбі, до вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх. Усі вони шукали «легкого заробітку» в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф.

Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні «цілі», а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

«Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли «відеозвіт» представникам російських спецслужб.

За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів», - повідомили у СБУ.

Зловмисників затримали «по гарячих слідах» у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

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