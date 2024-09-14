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На Одесщине задержали еще четырех приспешников рф, которые жгли авто военных

07:18, 14 сентября 2024
Среди задержанных было трое несовершеннолетних.
На Одесщине задержали еще четырех приспешников рф, которые жгли авто военных
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Правоохранители задержали еще четырех приспешников российских спецслужб, совершавших заказные поджоги в Одесской области. Под «прицелом» врага находились служебные микроавтобусы и внедорожники Сил обороны, передает Служба безопасности Украины.

Как отмечают в спецслужбе, к совершению поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух одесситов, переселенца из Луганщины и жителя Измаильского района. Среди них – трое несовершеннолетних. Все они искали «легкий заработок» в Телеграмм-каналах, где попали в поле зрения спецслужб россии.

Для выполнения враждебных задач фигуранты в разное время находили потенциальные цели, а затем согласовывали их со своими российскими кураторами.

«После поджогов злоумышленники фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов и отправляли видеоотчет представителям российских спецслужб.

По такому алгоритму фигуранты уничтожили 6 служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанные деньги от оккупантов», - сообщили в СБУ.

Злоумышленников задержали «по горячим следам» в разных районах Одесской области. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрениях. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

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