В немецком Дрездене секцию моста, которая обрушилась, «добили» взрывчаткой

Посмотреть на зрелище с набережной сошлись десятки горожан.

В немецком Дрездене провели демонтаж 100-метровой секции моста Каролы через Эльбу, которая обрушилась накануне. Об этом сообщает T-Online.

Демонтаж был проведен 13 сентября с использованием взрывчатки и спецтехники, установив 100-метровый периметр безопасности.

Посмотреть на зрелище с набережной сошлись десятки горожан.

Сообщается, что конструкция была разобрана на меньшие фрагменты, которые можно будет вывозить отдельно.

Напомним, в центре немецкого города Дрезден рано утром обрушилась часть моста Каролы.

Мост Каролы является одним из важнейших мостов Дрездена. Конструкция была построена в 1967-1971 годах. Это один из четырех мостов, пересекающих Эльбу в центре города.

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