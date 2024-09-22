У Туреччині повітряна куля під час підйому врізалася в автомобіль, відео

Внаслідок удару автомобіль отримав пошкодження, а повітряна куля продовжила політ.

У Туреччині повітряна куля під час підйому врізалася в автомобіль. Про це повідомляє агентство DHA.

Інцидент стався у регіоні Каппадокія, де майже щодня можна спостерігати у небі десятки повітряних куль одночасно.

«Повітряна куля, яка злітала у місті Гьореме близько 6 ранку 21 вересня, врізалася в припарковану машину. Внаслідок удару автомобіль отримав пошкодження. Повітряна куля продовжила політ», - повідомляє інформагентство.

Зазначається, що повітряна куля успішно завершила політ, який тривав приблизно одну годину.

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