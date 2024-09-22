У Польщі автобус футбольної команди потрапив у ДТП – загинули водій і тренер, 17 постраждалих

Мікроавтобус з юними футболістами віком від 16 до 18 років виїхав зі своєї смуги руху, врізався в дерево та перекинувся.

Джерело фото: RMF FM

Трагічна аварія сталася на національній дорозі №74 в селі Лехув, Сьвєнтокшиське воєводство Польщі, повідомляє RMF FM. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед них водій мікроавтобуса і тренер футбольної команди, ще 17 осіб отримали поранення.

За попередньою інформацією, 65-річний водій мікроавтобуса, який прямував у напрямку Опатува, раптово виїхав зі своєї смуги руху та врізався в дерево. У результаті зіткнення транспортний засіб перекинувся.

У мікроавтобусі перебували молоді футболісти віком від 16 до 18 років із міста Озарув та їхній тренер. Водій загинув на місці, а 43-річний тренер, якого госпіталізували у важкому стані, помер у лікарні кілька годин потому.

За словами свідків – трьох хлопців, віком 17-18 років – водій міг втратити свідомість перед зіткненням. Тренер спробував схопити кермо і врятував автобус від ще більшого удару.

До ліквідації наслідків аварії залучили три вертольоти Повітряно-рятувальної служби. Більшість постраждалих доставили до лікарень у Кельце, Опатові та Сташуві.

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