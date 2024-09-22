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В Польше автобус футбольной команды попал в ДТП – погибли водитель и тренер, 17 пострадавших

11:47, 22 сентября 2024
Микроавтобус с юными футболистами в возрасте от 16 до 18 лет выехал со своей полосы движения, врезался в дерево и перевернулся.
В Польше автобус футбольной команды попал в ДТП – погибли водитель и тренер, 17 пострадавших
Источник фото: RMF FM
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Трагическая авария произошла на национальной дороге №74 в селе Лехув, Севентокшиское воеводство Польши, сообщает RMF FM. В результате ДТП погибли два человека, среди них водитель микроавтобуса и тренер футбольной команды, еще 17 человек получили ранения.

По предварительной информации, 65-летний водитель микроавтобуса, который направлялся в направлении Опатува, внезапно выехал со своей полосы движения и врезался в дерево. В результате столкновения транспортное средство перевернулось.

В микроавтобусе находились молодые футболисты в возрасте от 16 до 18 лет из города Озарув и их тренер. Водитель погиб на месте, а 43-летний тренер, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, скончался в больнице несколько часов спустя.

По словам свидетелей - трех ребят в возрасте 17-18 лет - водитель мог потерять сознание перед столкновением. Тренер попытался схватить руль и спас автобус от еще большего удара.

К ликвидации последствий аварии привлекли три вертолета Воздушно-спасательной службы. Большинство пострадавших доставили в больницы в Кельце, Опатове и Сташуве.

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