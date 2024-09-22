Таможенники обнаружили 61 MacBook Air в рейсовом автобусе из Польши

На украинской границе в автобусе обнаружили партию контрабандных ноутбуков Apple.

Таможенники обнаружили 61 ноутбук «MacBook Air» в рейсовом автобусе, следовавшем из Польши в Украину. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Автобус, следовавший по маршруту «Дюссельдорф-Киев», прибыл в пункт пропуска «Краковец-Корчева». Во время осмотра спального отсека для водителей таможенники нашли новые ноутбуки Apple в оригинальной упаковке производителя.

По факту недекларирования товаров составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость выявленных гаджетов составляет около 2,5 миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.