Митники виявили 61 MacBook Air у рейсовому автобусі з Польщі

На українському кордоні в автобусі виявили партію контрабандних ноутбуків Apple.

Митники виявили 61 ноутбук «MacBook Air» у рейсовому автобусі, що слідував з Польщі в Україну. Про це повідомила Державна митна служба України.

Автобус, який прямував за маршрутом «Дюссельдорф-Київ», прибув до пункту пропуску «Краківець-Корчова». Під час огляду спального відсіку для водіїв митники знайшли нові ноутбуки Apple в оригінальній упаковці виробника.

За фактом недекларування товарів складено протокол відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість виявлених гаджетів становить близько 2,5 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.