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Митники виявили 61 MacBook Air у рейсовому автобусі з Польщі

11:29, 22 вересня 2024
На українському кордоні в автобусі виявили партію контрабандних ноутбуків Apple.
Митники виявили 61 MacBook Air у рейсовому автобусі з Польщі
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Митники виявили 61 ноутбук «MacBook Air» у рейсовому автобусі, що слідував з Польщі в Україну. Про це повідомила Державна митна служба України.

Автобус, який прямував за маршрутом «Дюссельдорф-Київ», прибув до пункту пропуску «Краківець-Корчова». Під час огляду спального відсіку для водіїв митники знайшли нові ноутбуки Apple в оригінальній упаковці виробника.

За фактом недекларування товарів складено протокол відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість виявлених гаджетів становить близько 2,5 мільйонів гривень.

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