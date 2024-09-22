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На Тернопільщині затримали чоловіка, який організовував виїзд військовозобов’язаних у Придністров'я за 9000 доларів

11:11, 22 вересня 2024
У цю суму, при бажанні клієнта, входила й послуга оформлення статусу біженця.
На Тернопільщині затримали чоловіка, який організовував виїзд військовозобов’язаних у Придністров'я за 9000 доларів
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На Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який за 9 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним перетнути кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Нелегально покинути країну чоловікам допомагав 29-річний житель Тернополя. Він за 9000 доларів обіцяв військовозобов'язаним потрапити у Придністров’я в обхід пунктів пропуску. У цю суму, при бажанні клієнта, входила й послуга оформлення статусу біженця.

Поліцейські затримали організатора схеми одразу після отримання авансу в розмірі 4 тисяч доларів США.

«Зібравши достатньо доказів, ми оголосили тернополянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотанням обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника відділу поліції - начальник сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції в Тернопільській області Ігор Яблонський.

Вказується, що фігурант уже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Наразі в суді розглядається справа за вчинення ним аналогічного злочину, але в складі організованої групи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кременецька окружна прокуратура.

Чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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