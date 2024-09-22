На кордоні з Польщею тимчасово закрили один пункт пропуску

Пункт пропуску «Устилуг – Зосин» тимчасово закритий через технічні несправності на польському боці.

На українсько-польському кордоні тимчасово припинив роботу пункт пропуску «Устилуг – Зосин» через технічні несправності на польській стороні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Пропуск осіб і транспортних засобів через «Устилуг – Зосин» тимчасово не здійснюється», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, польська прикордонна варта вночі повідомила про несправність у роботі бази даних, що призвело до зупинки оформлення та пропуску через кордон.

Наразі тривають роботи з усунення технічних проблем. Громадян і перевізників просять обирати інші пункти пропуску для перетину кордону до вирішення ситуації.

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