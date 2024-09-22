На границе с Польшей временно закрыли один пункт пропуска

Пункт пропуска «Устилуг - Зосин» временно закрыт из-за технических неисправностей на польской стороне.

На украинско-польской границе временно прекратил работу пункт пропуска «Устилуг - Зосин» из-за технических неисправностей на польской стороне. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Пропуск лиц и транспортных средств через «Устилуг - Зосин» временно не осуществляется», - говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, польская пограничная стража ночью сообщила о неисправности в работе базы данных, что привело к остановке оформления и пропуска через границу.

Сейчас продолжаются работы по устранению технических проблем. Граждан и перевозчиков просят выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы до разрешения ситуации.

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