ГНС разъяснила, когда подлежит списанию сумма недоимки с единого взноса

Сумма недоимки из ЕСВ не подлежит списанию даже в процедуре санации в соответствии с требованиями Кодекса по процедурам банкротства, кроме случаев полной ликвидации юридического лица.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило нюансы уплаты и погашения задолженности по единому взносу.

Порядок начисления и уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование регулируется Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями и дополнениями) и Приказом Минфина №449 «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с Законом №2464 ЕСВ подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.

При наличии у плательщика обязательств по уплате ЕСВ и одновременно обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами – уплата ЕСВ производится в первую очередь, кроме обязательств по выплате заработной платы.

Согласно нормам действующего законодательства, при наличии у плательщика задолженности на конец календарного месяца свыше 10 гривен, должнику направляется требование об уплате долга (недоимки), являющейся исполнительным документом.

Требование считается согласованным, если плательщик не произвел оплату в течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате долга (недоимки), а также не уведомил орган ГНС по месту основного учета об ее обжаловании. В таком случае требование об уплате долга (недоимки) передается Государственной исполнительной службе Украины.

В случае уплаты сумм задолженности по ЕСВ необходимо учитывать, что за нарушение срока его уплаты плательщику начисляется штраф в размере 20 процентов своевременно неуплаченных сумм (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закона №2464).

Кроме того, на сумму недоимки начисляется пеня 0,1 процента суммы недоплаты за каждый день просрочки платежа. Начисление пени начинается с первого календарного дня, следующего за днем ​​истечения срока внесения соответствующего платежа, до дня его фактической уплаты (перечисления) включительно.

Согласно п. 13 раздела VII Инструкции №449, не применяется срок давности при начислении, применении и взыскании сумм штрафов по единому взносу.

Сумма недоимки с ЕСВ не подлежит списанию, даже в процедуре санации в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства, кроме случаев полной ликвидации юридического лица или смерти физического лица-предпринимателя, признания его безвестно отсутствующим, недееспособным, оглашения умершим и отсутствия лиц, которые в соответствии с Закон №2464 несут обязательства по уплате ЕСВ.

В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» граждане имеют право на получение пенсий и социальных услуг из солидарной системы, в частности, при наличии необходимого страхового стажа. Стаж исчисляется по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Периоды, за которые в реестре отсутствуют данные об уплате ЕСВ, не учитываются, наемные работники – застрахованные лица теряют страховой стаж для назначения пенсии и соответственно не учитывается заработная плата за эти периоды.

Кроме того, такие работники не получают должной компенсации утраченного заработка в связи со страховым случаем.

Если работодатель имеет задолженность по уплате взноса, уплаченные им текущие суммы ЕСВ, засчитываются в счет погашения долга в порядке календарной очередности его возникновения.

Восстановление прав человека на получение пенсии и выплат в полном объеме произойдет только после погашения работодателем задолженности по единому взносу.

ГНС обращает внимание на возможность и право наемных работников контролировать свой страховой стаж и уплаченный за них единый взнос.

Также при уплате сумм задолженности по ЕСВ, согласно приказу Минфина от 22.03.2023 №148 «Об утверждении Порядка заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции при уплате (взимании) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса обязательное государственное социальное страхование, внесение авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата», применяется код уплаты 140 (Уплата средств в счет погашения налогового долга/задолженности по единому взносу/денежным обязательствам).

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