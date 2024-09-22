Россияне попали в многоэтажку в Харькове, многие пострадавшие

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, попали в жилую многоэтажку.

21 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Россияне сбросили на город управляемые авиабомбы. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Около 23:00 враг совершил массированный обстрел города Харьков. Враг использовал самолет Су-34, который из города Белгород рф осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне использовали ФАБ-250 УМПК.

Одна из двух КАБ попала в Шевченковском районе города в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. Из-за атаки повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены девять гражданских транспортных средств и 20 – повреждены.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них трое детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.