В Полтавской области россияне «шахедами» атаковали объекты энергетики

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

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В Полтавской области российские «шахеды» в ночь на 22 сентября попали по объектам энергетики. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами. К счастью, никто не пострадал. В одном районе была повреждена энергетическая инфраструктура.

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

«Профильные специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения людям. Вопросы на контроле», - отметил председатель Полтавской ОВА.

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