На Прикарпатье будут судить женщину, которая за 4 тысячи долларов заключила фиктивный брак с военнообязанным

Женщина с инвалидностью I группы за деньги заключила фиктивный брак с военнообязанным, чтобы он смог уехать за пределы страны.

Фото: tsn.ua

В Прикарпатье будут судить женщину, которая за 4 тысячи долларов заключила фиктивный брак с военнообязанным для того, чтобы он пересек границу. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 27-летняя женщина с инвалидностью I группы по корыстным мотивам заключила фиктивный брак с 33-летним военнообязанным, чтобы он смог выехать за пределы страны во время военного положения. Такую услугу она оценила в 4 тысячи долларов, но получила лишь часть из оговоренного и разоблачена правоохранителями.

Обвиняемая находится под круглосуточным домашним арестом.

За указанное уголовное правонарушение ей грозит до девяти лет лишения свободы.

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