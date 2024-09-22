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Украина договаривается с союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter, — Рустем Умеров

09:06, 22 сентября 2024
Страна стремится получить не только F-16 и Mirage-2000.
Украина договаривается с союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter, — Рустем Умеров
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Украина ожидает получить от западных не только американские истребители F-16 и французские Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

В настоящее время продолжаются переговоры.

«Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment по F-16, commitment дают по «миражам». Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть, это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут», – отметил Умеров.

Министр выразил надежду, что вскоре Украина получит по этому поводу результаты, которые можно будет анонсировать.

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