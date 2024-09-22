Україна домовляється з союзниками про отримання винищувачів Gripen та Eurofighter, — Рустем Умєров

Країна прагне отримати не тільки F-16 і Mirage-2000.

Україна очікує отримати від західних не тільки американські винищувачі F-16 і французькі Mirage-2000, але й Gripen та Eurofighter. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Наразі тривають переговори.

«Зараз у нас уже є від партнерів те, що вони дають нам commitment по F-16, commitment дають по «міражам». Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть», – зазначив Умєров.

Міністр висловив сподівання, що незабаром Україна отримає щодо цього результати, які можна буде анонсувати.

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