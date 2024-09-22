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На Прикарпатті судитимуть жінку, яка за 4 тисячі доларів уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним

10:17, 22 вересня 2024
Жінка з інвалідністю I групи за гроші уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним, щоб він зміг виїхати за межі країни.
На Прикарпатті судитимуть жінку, яка за 4 тисячі доларів уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним
Фото: tsn.ua
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На Прикарпатті судитимуть жінку, яка за 4 тисячі доларів уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним для того, щоб він перетнув кордон. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 27-річна жінка з інвалідністю I групи з корисливих мотивів уклала фіктивний шлюб із 33-річним військовозобов’язаним, щоб  він зміг виїхати за межі країни під час воєнного стану. Таку послугу вона оцінила у 4 тисячі доларів, але отримала лише частину із обумовленого та була викрита правоохоронцями.

Обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

За вказане кримінальне правопорушення їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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