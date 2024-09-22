У Полтавській області росіяни «шахедами» атакували об’єкти енергетики

Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

На Полтавщині російські «шахеди» в ніч на 22 вересня влучили по об'єктах енергетики. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, окупанти атакували Полтавську області дронами. На щастя, ніхто не постраждав. В одному районі була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

«Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», - зазначив голова Полтавської ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.