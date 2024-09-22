Росіяни влучили у багатоповерхівку в Харкові, багато постраждалих

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку.

21 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Росіяни скинули на місто керовані авіабомби. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Близько 23:00 ворог здійснив масований обстріл міста Харків. Ворог використовував літак Су-34, який з міста Бєлгород рф здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, росіяни використали ФАБ-250 УМПК.

Одна з двох КАБів влучила у Шевченківському районі міста в 5 метрах від 16-поверхового житлового будинку. Через атаку пошкоджені три житлові багатоповерхівки, знищені дев'ять цивільних транспортних засобів і 20 – пошкоджені.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, постраждала щонайменше 21 особа, серед них троє дітей.

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