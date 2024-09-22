В Тернопольской области задержали мужчину, который организовывал выезд военнообязанных в Приднестровье за ​​9000 долларов

В эту сумму при желании клиента входила и услуга оформления статуса беженца.

В Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который за 9 тысяч долларов помогал военнообязанным пересечь границу. Об этом сообщает полиция региона.

Нелегально покинуть страну мужчинам помогал 29-летний тернопольчан. Он за 9000 долларов обещал военнообязанным попасть в Приднестровье в обход пунктов пропуска. В эту сумму при желании клиента входила и услуга оформления статуса беженца.

Полицейские задержали организатора схемы сразу же после получения аванса в размере 4 тысяч долларов.

«Собрав достаточно доказательств, мы объявили жителя Тернополя о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в соответствии с частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Следователи обратились в суд с ходатайством избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции - начальник сектора криминальной полиции Кременецкого районного отдела полиции в Тернопольской области Игорь Яблонский.

Указывается, что фигурант уже не в первый раз попадает в поле зрения работников полиции. В настоящее время в суде рассматривается дело за совершение им аналогичного преступления, но в составе организованной группы.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Кременецкая окружная прокуратура.

Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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