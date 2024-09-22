Практика судов
  1. В Украине

В Тернопольской области задержали мужчину, который организовывал выезд военнообязанных в Приднестровье за ​​9000 долларов

11:11, 22 сентября 2024
В эту сумму при желании клиента входила и услуга оформления статуса беженца.
В Тернопольской области задержали мужчину, который организовывал выезд военнообязанных в Приднестровье за ​​9000 долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который за 9 тысяч долларов помогал военнообязанным пересечь границу. Об этом сообщает полиция региона.

Нелегально покинуть страну мужчинам помогал 29-летний тернопольчан. Он за 9000 долларов обещал военнообязанным попасть в Приднестровье в обход пунктов пропуска. В эту сумму при желании клиента входила и услуга оформления статуса беженца.

Полицейские задержали организатора схемы сразу же после получения аванса в размере 4 тысяч долларов.

«Собрав достаточно доказательств, мы объявили жителя Тернополя о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в соответствии с частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Следователи обратились в суд с ходатайством избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции - начальник сектора криминальной полиции Кременецкого районного отдела полиции в Тернопольской области Игорь Яблонский.

Указывается, что фигурант уже не в первый раз попадает в поле зрения работников полиции. В настоящее время в суде рассматривается дело за совершение им аналогичного преступления, но в составе организованной группы.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Кременецкая окружная прокуратура.

Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

В отдельных судах нет канализации, люди должны ютиться в жару в коридорах, а бомбоубежища – в километре: делегаты съезда судей задались вопросом, чем занимается ГСА

Во время съезда судьи задались вопросом, эффективно ли работает ГСА, и почему съезд судей избирает членов ВСП и судей КСУ, но не имеет права избрать председателя Государственной судебной администрации.

Утвержден Порядок передачи дел Окружного административного суда города Киева в другие суды – текст

Дела ликвидированного ОАС города Киева едут в регионы, отказ суда от получения распределенного в установленном порядке судебного дела не допускается.

Высший совет правосудия отказал в защите судье, которая пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

В Высшем совете правосудия пришли к выводу, что документальных доказательств наличия попыток незаконного воздействия на судью предоставлено не было.

Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео