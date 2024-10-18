Канада виділить Україні $47 мільйонів на озброєння

Канада виділить кошти на зброю та навчання українських військових.

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Канада виділить Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів (близько 47 мільйонів доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту. Про це повідомляє Reuters.

Ця допомога є частиною більшого фінансування на 500 мільйонів канадських доларів, яке було обіцяно прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні. Окрім зброї, пакет також передбачає фінансування для навчання українських військових.

«Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу», — заявив міністр оборони Білл Блер.

Канада залишається одним із найнадійніших союзників України, і нещодавно вона також оголосила про передачу 80 840 надлишкових ракет «повітря-земля» та 1300 боєголовок. Загалом, з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів на військову підтримку.

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